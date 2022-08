Elezioni 2022, la pillola di Berlusconi: “Politica su migranti umana ma rigorosa” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non so se l’avete capito, ma una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell’immigrazione clandestina. L’immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio Governo l’aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell’anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l’Italia”. Lo afferma Silvio Berlusconi, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “L’Europa – chiede l’ex premier – ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non so se l’avete capito, ma unaal giorno leva il medico di torno. Unaal giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell’immigrazione clandestina. L’immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio Governo l’aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell’anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l’Italia”. Lo afferma Silvio, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro per lepolitiche del 25 settembre. “L’Europa – chiede l’ex premier – ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro ...

