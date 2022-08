Egitto, strage in una chiesa copta durante la Messa. Il governo: «L’incendio è nato da un guasto elettrico» – Il video (Di domenica 14 agosto 2022) Sono almeno 41 le persone morte in un incendio scoppiato in una chiesa copta a Il Cairo. Secondo le autorità ecclesiastiche, altre 14 persone sarebbero rimaste ferite. Il rogo ha aggredito la chiesa di Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba, a ovest del Nilo, mentre era in corso una celebrazione. Le prime informazioni sulla strage sono state riportate dall’agenzia Ap. A provocare L’incendio sarebbe stato un guasto elettrico a un condizionatore, stando a quanto riferito dal ministero dell’Interno egiziano e riportato dall’agenzia Mena. Per spegnere le fiamme, ha aggiunto AP News, sono stati inviati sul posto 15 veicoli dei vigili del fuoco, mentre le ambulanze hanno trasportato le vittime negli ospedali vicini. Il presidente egiziano ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Sono almeno 41 le persone morte in un incendio scoppiato in unaa Il Cairo. Secondo le autorità ecclesiastiche, altre 14 persone sarebbero rimaste ferite. Il rogo ha aggredito ladi Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba, a ovest del Nilo, mentre era in corso una celebrazione. Le prime informazioni sullasono state riportate dall’agenzia Ap. A provocaresarebbe stato una un condiziore, stando a quanto riferito dal ministero dell’Interno egiziano e riportato dall’agenzia Mena. Per spegnere le fiamme, ha aggiunto AP News, sono stati inviati sul posto 15 veicoli dei vigili del fuoco, mentre le ambulanze hanno trasportato le vittime negli ospedali vicini. Il presidente egiziano ...

