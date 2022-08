"Ecco perché sono dimagrita così". La rivelazione di Arisa (Di domenica 14 agosto 2022) La cantante confessa di essere dimagrita per una delusione d'amore. Non segue diete ma sta attenta a ciò che mangia, e soprattutto agli orari. E ora dice di piacersi di più Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) La cantante confessa di essereper una delusione d'amore. Non segue diete ma sta attenta a ciò che mangia, e soprattutto agli orari. E ora dice di piacersi di più

fattoquotidiano : Schifani, ecco perché fu archiviato per concorso esterno: “Relazioni con personaggi vicini alla mafia ma non basta”… - NicolaPorro : #Sallusti ci spiega perché ha ragione #Berlusconi sulle dimissioni di #Mattarella. Non sarà che la sinistra... ?? - serracchiani : Dopo aver fatto cadere Draghi, la destra oggi annuncia che se vinceranno, cambieranno la #Costituzione e chiederann… - titina49 : RT @fattoquotidiano: Ulivi, viti e mais: le colture distrutte dai cinghiali. “In Italia sono oltre 2 milioni: ecco perché sono così tanti”… - SergioFari2 : RT @ALICIAERAZO: ECCO LA RISPOSTA A TUTTE I VOSTRI DUBBI SUL VOTO DEL 25 SETTEMBRE, MAZZUCCO LO SPIEGA PERFETTAMENTE CIO CHE IO INDIVIDUALM… -

Come cambia Rebic: da dottor diesel a mister sprint. E quel 'godo' sui social... ...Ecco, no: a Milanello si divertono da matti a sovvertire le consuetudini e Ante è uno di quegli esempi che danno a Pioli consapevolezza sulla bontà del proprio lavoro. Fisico e mentale. Perché Ante è ... Allegri, subito nuova Juve ... poi, si rischierà di avere in rosa gente magari delusa per come è andata la Coppa del Mondo con la propria Nazionale), ecco che sarebbe un problema mica da poco partire col piede sbagliato. Dunque è ... Corriere dello Sport ..., no: a Milanello si divertono da matti a sovvertire le consuetudini e Ante è uno di quegli esempi che danno a Pioli consapevolezza sulla bontà del proprio lavoro. Fisico e mentale.Ante è ...... poi, si rischierà di avere in rosa gente magari delusa per come è andata la Coppa del Mondo con la propria Nazionale),che sarebbe un problema mica da poco partire col piede sbagliato. Dunque è ... "Pallone d'Oro, Ronaldo candidato e Messi no: ecco il perché"