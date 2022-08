È arrivata l' eutanasia | il tricheco star Freya è stato ucciso | Era pericoloso

(Di domenica 14 agosto 2022) In Norvegiaera considerata un'attrazione, ma alla lunga la fama l'ha uccisa. Per motivi di sicurezza ilfemminasoppresso, come annunciato in seguito dalle autorità norvegesi....

Eppure, se èa questa decisione, non le è stata data o non ha accolto la speranza ... Più. Un grido di battaglia per la morte (e il taglio dei costi) Siamo anche davanti a qualcosa di ...... lo dimostra il 'miracolo laico' di un anno fa, quando in tre mesi furono raccolte un milione e duecentomila firme a favore del referendum sull'legale . Poi èla Consulta , a ...Il beluga tutto bianco, una specie protetta, che si era perso nella Senna una settimana fa, non ce l'ha fatta. Il cetaceo è stato sottoposto a eutanasia all'arrivo a Ouistreham, nel Calvados, dopo ess ...«Il caso di Elena, la donna veneta di 69 anni malata di un tumore e accompagnata da Marco Cappato a morire in Svizzera, è un appello alla nostra coscienza cristiana. Si vuole forzare il Parlamento ad ...