sportli26181512 : Dumfries evita all'Inter la prima seduta di autoanalisi, anzi no...': Tre punti guadagnati rinunciando ad ogni logi… - pupi3campionati : RT @FcInterNewsit: Lecce-Inter, le pagelle - Handanovic evita il peggio, Dumfries salvifico. Lukaku, il gol e poco altro - sportface2016 : #Dumfries salva l'#Inter a #Lecce, #Falcone paratutto non basta. Vittoria in extremis che evita a #Inzaghi i proces… - FcInterNewsit : Lecce-Inter, le pagelle - Handanovic evita il peggio, Dumfries salvifico. Lukaku, il gol e poco altro - BiffiLuca : @deliux9 @wazzaCN @brozovismo Poi concordo con te che cedere Dumfries Pinamonti e Casadei è molto meglio che cedere… -

'All'ultima briciola di recupero, l'Inter, che ha fatto a pezzi ogni logica tattica e scaraventato in campo tutti gli attaccanti (Lukaku, Lautaro, Correa, Dzeko) afferra i 3 punti conche si ...Nel finale non può far niente sul gol di. Gendrey 6 Lavora dalla parte di Gosens, fa il ... Blin (21' pt) 6,5 Deve giocare in un ruolo non suo,con una scivolata un altro gol sicuro di ...A quality show of sheep was the main attraction on a superb show day for Dumfries Show last Saturday, with Continentals at the head of the ..."Un gol sporco, sporchissimo, di Dumfries allo scadere dell'ultimo minuto di recupero consente all'Inter di rimanere in scia del Milan evitando i primi rumori di una crisetta… Leggi ...