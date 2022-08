Doccia gelata Roma, succede prima della Salernitana: tifosi spiazzati (Di domenica 14 agosto 2022) La Roma scenderà in campo questa sera contro la Salernitana di Nicola, ma c’è stata in queste ore una ‘Doccia gelata’ per i tifosi. La Roma esordirà questa sera in campionato all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. I giallorossi, ovviamente, sono super favoriti, ma dovranno comunque fare attenzione, considerando che i campani hanno dimostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 agosto 2022) Lascenderà in campo questa sera contro ladi Nicola, ma c’è stata in queste ore una ‘’ per i. Laesordirà questa sera in campionato all’Arechi contro ladi Davide Nicola. I giallorossi, ovviamente, sono super favoriti, ma dovranno comunque fare attenzione, considerando che i campani hanno dimostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

aparadoyaparado : @avantibionda @francofontana43 Cavoli! Non fai in tempo ad esultare per il fatto che non si ricandida… - Texta95_ : @Macimaru_ Al contrario, una figata. È comunque stata una doccia gelata scoprire che aveva una seconda fase ?? - zazoomblog : Doccia gelata Roma: la notizia spiazza i tifosi prima della Salernitana - #Doccia #gelata #Roma: #notizia - rombi_ti : RT @Reietto2: Mio cognato mi ha detto che il #M5S lo ha deluso e non lo voterà. Io gli ho spento la caldaia mentre si faceva la doccia. Con… - GianniMarangon : RT @Reietto2: Mio cognato mi ha detto che il #M5S lo ha deluso e non lo voterà. Io gli ho spento la caldaia mentre si faceva la doccia. Con… -