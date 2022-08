Disastro ecologico Oder, Polonia esclude causa mercurio (Di domenica 14 agosto 2022) Test di laboratorio eseguiti su campioni prelevati dalle acque del fiume Oder hanno rilevato elevati livelli di sale, ma nessuna traccia di mercurio: lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente polacco ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Test di laboratorio eseguiti su campioni prelevati dalle acque del fiumehanno rilevato elevati livelli di sale, ma nessuna traccia di: lo ha reso noto il ministero dell'Ambiente polacco ...

ArduFab : RT @Terra2itter: Ingiusto prendersela con Jovanotti per qualche disastro ecologico recente dopo che per quasi 40 anni ha prodotto tonnellat… - sunsetodown : RT @Terra2itter: Ingiusto prendersela con Jovanotti per qualche disastro ecologico recente dopo che per quasi 40 anni ha prodotto tonnellat… - MarcoGalli0397 : RT @Terra2itter: Ingiusto prendersela con Jovanotti per qualche disastro ecologico recente dopo che per quasi 40 anni ha prodotto tonnellat… - Terra2itter : Ingiusto prendersela con Jovanotti per qualche disastro ecologico recente dopo che per quasi 40 anni ha prodotto to… - S_soldato_Maria : RT @AlienoIt: Non vorrei dire, ma se un evento in spiaggia con 50mila persone l’avesse organizzato - chessò - #Povia, oggi la #sinistra tut… -