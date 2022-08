Diretta Salernitana-Roma 0-0: Sepe salva su Zaniolo, poi ci prova Bonazzoli (Di domenica 14 agosto 2022) La nuova Roma di Dybala fa il suo esordio all'Arechi contro la Salernitana. I giallorossi dopo l'ottimo precampionato sono chiamati a confermare le attese di una piazza che ha fatto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 agosto 2022) La nuovadi Dybala fa il suo esordio all'Arechi contro la. I giallorossi dopo l'ottimo precampionato sono chiamati a confermare le attese di una piazza che ha fatto...

EPLLive9 : RT @Hoke30537679: ??Live Stream Salernitana - AS Roma in diretta Spezia - Empoli in diretta Brest - Marseille en direct GO LIVE ???https://t… - EPLLive9 : RT @SkySpor26614188: ??Live Stream Salernitana - AS Roma in diretta Spezia - Empoli in diretta Brest - Marseille en direct GO LIVE ???https:… - eplliveofficial : RT @SkySpor26614188: ??Live Stream Salernitana - AS Roma in diretta Spezia - Empoli in diretta Brest - Marseille en direct GO LIVE ???https:… - eplliveofficial : RT @Hoke30537679: ??Live Stream Salernitana - AS Roma in diretta Spezia - Empoli in diretta Brest - Marseille en direct GO LIVE ???https://t… - eplliveofficial : RT @StreamSites: [[[[[Brest vs Marseille 2022 en direct streaming ?? Free Live stream -