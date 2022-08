Diretta Lazio-Bologna 0-0: Provedel decisivo su De Silvestri (Di domenica 14 agosto 2022) Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 agosto 2022) Debutta contro ilall'Olimpico ladi Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso...

zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna dalle 18.30: gioca Basic fuori Luis Alberto. Davanti Zaccagni e Felipe Anderson con Immobile… - YLiveee : Lazio vs Bologna Diretta Live Streaming - Ftbnews24 : Lazio-Bologna: segui la Serie A in Diretta Live #SerieA - BomberIgli : App della Lazio che invia notifiche push in diretta sulla partita. Siamo entrati nel Metaverso? - artedabola : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A I In campo Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna DIRETTA e FOTO -