Diletta Leotta, lo spettacolo è lei durante Milan-Udinese: ”Dopo la curva sud, le curve più belle del mondo” – FOTO (Di domenica 14 agosto 2022) . PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Diletta Leotta è tornata sul campo in vista di Milan-Udinese. La giornalista è stata scelta per comparire nel bordo campo dell’esordio dei campioni d’Italia in Serie A, una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 14 agosto 2022) . PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè tornata sul campo in vista di. La giornalista è stata scelta per comparire nel bordo campo dell’esordio dei campioni d’Italia in Serie A, una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TonyK0br4 : DAZN DI MERDA, visto che non riesco a vedere la partita, almeno puoi mandarmi a casa Diletta Leotta? Almeno qualcosa da fare la troverei... - Ceci_Ale_Cris : @DAZN_IT Pezzi de merda! Mannate un porno co diletta leotta! Laziali di merda! - Ninomauger : L’unica cosa di buono che ha Dazn è Diletta Leotta ! Per il resto una gran merda #DAZN - GGremito : @DAZN_IT Unica cosa buona che avete e la Diletta leotta - magoforrest1 : porco di dio mi state facendo impazzire diocane, si può perdere nel 2022 la prima di campionato della propria squad… -