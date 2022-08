Depositati 38 simboli elettorali in Sicilia, c’è anche Armao Presidente (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 38 i simboli elettorali Depositati alle ore 16, orario di chiusura, negli uffici dell’Assessorato regionale alla Funzione pubblica per le Elezioni regionali Siciliane del prossimo 25 settembre. Ci sono, tra i simboli già Depositati, il Pd, il M5S, Claudio Fava-Centopassi, Lista Chinnici Presidente, Dc nuova di Salvatore Cuffaro. Mentre oggi pomeriggio, a pochi minuti dalla chiusura è stato presentato il simbolo si Azione e Italia Viva con il nome di Gaetano Armao, attuale vicePresidente della Regione Siciliana, come candidato Presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 38 ialle ore 16, orario di chiusura, negli uffici dell’Assessorato regionale alla Funzione pubblica per le Elezioni regionaline del prossimo 25 settembre. Ci sono, tra igià, il Pd, il M5S, Claudio Fava-Centopassi, Lista Chinnici, Dc nuova di Salvatore Cuffaro. Mentre oggi pomeriggio, a pochi minuti dalla chiusura è stato presentato il simbolo si Azione e Italia Viva con il nome di Gaetano, attuale vicedella Regionena, come candidato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

