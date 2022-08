Depositati 101 simboli al Viminale, 26 hanno il nome del leader. Due le grandi coalizioni (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - La prima tappa dell'iter elettorale è conclusa. Alle 16 sono 98 le forze politiche che hanno presentato il simbolo al Viminale per le elezioni politiche 2022. I contrassegni sono 101, perché'Pd. Italia democratica e progressista' ha presentato un simbolo leggermente diverso per le circoscrizioni estere (la scritta 'Italia democratica e progressista' è in corsivo invece che in stampatello). 'Alleanza Verdi Sinistra' ha inoltre presentato simboli in lingua tedesca e slovena per le circoscrizioni di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 i simboli Depositati furono 103. La stragrande maggioranza di loro dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le liste andranno presentate nelle varie Corti d'Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto. Le grandi ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - La prima tappa dell'iter elettorale è conclusa. Alle 16 sono 98 le forze politiche chepresentato il simbolo alper le elezioni politiche 2022. I contrassegni sono 101, perché'Pd. Italia democratica e progressista' ha presentato un simbolo leggermente diverso per le circoscrizioni estere (la scritta 'Italia democratica e progressista' è in corsivo invece che in stampatello). 'Alleanza Verdi Sinistra' ha inoltre presentatoin lingua tedesca e slovena per le circoscrizioni di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 ifurono 103. La stragrande maggioranza di loro dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le liste andranno presentate nelle varie Corti d'Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto. Le...

Agenzia_Ansa : FLASH I Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale per concorrere alle elezioni politiche in programma il 25 settembre #ANSA - Viminale : #ElezioniPolitiche2022: depositati 101 #contrassegni. L’ordine dei simboli sulle schede elettorali sarà stabilito d… - TgLa7 : ??#Elezioni25settembre: depositati in tutto 101 #simboli (nel 2018 erano 103). Presentati da 98 soggetti politici - NuovoSud : Elezioni Politiche, depositati 101 simboli al Viminale - jeko2jeko6 : Depositati 101 simboli...pensa gente che paghiamo #ElezioniPolitiche2022 -