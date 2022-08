(Di domenica 14 agosto 2022)PEDRO- Ritorna la Serie A, dopo le 4 gare in programma nella giornata di ieri, oggi giocano altre 4 gara. Le prime due alle 18:30. Lazio-Bologna: Partiamo con la gara dell’Olimpico dove si sfidano Lazio e il Bologna dell’ex, Sinisa Mihaljovic. Nei Biancocelesti spazio aper la porta dal 1?,Pedro per un problema muscolare così come Luis Alberto. Vicino a Milinkovic agirà Basic, al fianco di Immobile spazio a Felipe Anderson e Zaccagni. Nel Bologna, debutto perdal primo minuto preferito a De Silvestri,Barrow e Orsolini. Dal 1? alle spalle di Arnautovic c’è spazio per il convincente Simeone. Ecco di seguito, le formazionidi Lazio-Bologna. Lazio:; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, ...

ASRnews10 : @26_maggio13 Al prossimo derby, Maximiano prenderà la palla dentro la rete invece di fuori - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA Cambia il risultato all'Olimpico! #Bologna in vantaggio al 37' grazie al #rigore trasformat… - zazoomblog : Dentro Maximiano e Cambiaso fuori Pedro…Ecco le ufficiali delle 18:30 - #Dentro #Maximiano #Cambiaso #fuori - serie_a24 : Dentro Maximiano e Cambiaso, fuori Pedro…Ecco le ufficiali delle 18:30 - infoitsport : Dentro Maximiano e Cambiaso, fuori Pedro…Ecco le ufficiali delle 18:30 -

È accaduto domenica, quando il portiere della Lazioè stato espulso dopo pochi minuti e ... "Me lo portoe, sarò sincero, la gente se lo ricorda ancora quel gol di testa con la ...Tuttiurla Inzaghi. Barella batte l'ultimo corner. Lautaro stacco di testa. La palla arriva ... All'Olimpico Luís Manuel Arantesventitreenne portiere portoghese di Braga esordisce ...Nel pre-match di Lazio - Bologna, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi:. Primo tempo da incubo per la Lazio contro il Bologna per quanto riguarda le decisio ...Tutto contro, ma non basta. Un arbitraggio di basso livello (dirò solo questo), il portiere esordiente Luis Maximiano che dopo 5 minuti si fa espellere. Tutto in salita l’esordio della Lazio: Sarri pr ...