Dentro il Palio di Siena | Dalla prevenzione al Pensionario: gli sforzi per migliorare la tutela del cavallo (Di domenica 14 agosto 2022) Zentile e Schietta si lanciano a tutta velocità verso la curva di San Martino. Sono pancia a pancia, con i fantini di Chiocciola e Istrice abbarbicati sulla groppa. Tutto si consuma in una frazione di secondo. Schietta scivola, si rialza, riprende a correre. Non sembra avere particolari problemi, eppure il silenzio cala su Piazza del Campo. Perché non c’è niente di peggio di vedere un cavallo che si infortuna. Soprattutto durante la prova generale. Soprattutto dopo una falsa partenza. La geografia emozionale del Palio di Siena dello scorso 2 luglio è stata piuttosto complessa. Il sollievo per il ritorno della Festa dopo due anni di attesa è stato sovrascritto Dalla delusione di veder partire solo sei cavalli su dieci. Due barberi non si sono neanche presentati alla mossa. Vankook, il cavallo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Zentile e Schietta si lanciano a tutta velocità verso la curva di San Martino. Sono pancia a pancia, con i fantini di Chiocciola e Istrice abbarbicati sulla groppa. Tutto si consuma in una frazione di secondo. Schietta scivola, si rialza, riprende a correre. Non sembra avere particolari problemi, eppure il silenzio cala su Piazza del Campo. Perché non c’è niente di peggio di vedere unche si infortuna. Soprattutto durante la prova generale. Soprattutto dopo una falsa partenza. La geografia emozionale deldidello scorso 2 luglio è stata piuttosto complessa. Il sollievo per il ritorno della Festa dopo due anni di attesa è stato sovrascrittodelusione di veder partire solo sei cavalli su dieci. Due barberi non si sono neanche presentati alla mossa. Vankook, ildella ...

