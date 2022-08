Delirio Milan per la prima di campionato dei rossoneri a San Siro. Le voci dei tanti tifosi prima del match di campionato con l’Udinese (Di domenica 14 agosto 2022) Centinaia di tifosi rossoneri hanno accolto il pullman del Milan in arrivo a San Siro per la prima partita di campionato contro l’Udinese. I campioni d’Italia inaugureranno la nuova stagione di Serie A contro l’Udinese. “Speriamo di replicare la stagione dello scorso anno, conquistare la seconda stella e dimostrare a tutti che l’anno scorso non è stato un miracolo”, spiegano alcuni tifosi fuori dallo stadio. Opinioni perlopiù positive anche per la campagna acquisti: “E’ stata mirata e corretta, anche per non rivoluzionare la squadra. Speriamo che Pioli dia fiducia ai nuovi”. Qualche preoccupazione anche per gli avversari, soprattutto per la Roma, una delle squadre che più si è rinforzata per la nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Centinaia dihanno accolto il pullman delin arrivo a Sanper lapartita dicontro. I campioni d’Italia inaugureranno la nuova stagione di Serie A contro. “Speriamo di replicare la stagione dello scorso anno, conquistare la seconda stella e dimostrare a tutti che l’anno scorso non è stato un miracolo”, spiegano alcunifuori dallo stadio. Opinioni perlopiù positive anche per la campagna acquisti: “E’ stata mirata e corretta, anche per non rivoluzionare la squadra. Speriamo che Pioli dia fiducia ai nuovi”. Qualche preoccupazione anche per gli avversari, soprattutto per la Roma, una delle squadre che più si è rinforzata per la nuova ...

