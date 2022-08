de Ligt torna alla Juventus? La clamorosa novità sul centrale olandese (Di domenica 14 agosto 2022) E’ appena andato via ma potrebbe già tornare; parliamo di de Ligt, centrale del Bayern Monaco. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. In questa sessione di mercato la Juventus, oltre a Chiellini, ha perso anche de Ligt; il centrale olandese, dopo aver manifestato il suo disappunto per i risultati sportivi ottenuti negli ultimi due anni, ha deciso di andare al Bayern Monaco. Tra le motivazioni un gioco sicuramente più adatto alle caratteristiche di un difensore che, in Olanda, era abituato ad uno stile decisamente offensivo. Sembra, però, che l’avventura in Bundesliga non stia andando così bene con il centrale ad avere la possibilità di tornare alla Juventus. LaPresseL’errore in amichevole, l’anticipo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 agosto 2022) E’ appena andato via ma potrebbe giàre; parliamo di dedel Bayern Monaco. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. In questa sessione di mercato la, oltre a Chiellini, ha perso anche de; il, dopo aver manifestato il suo disappunto per i risultati sportivi ottenuti negli ultimi due anni, ha deciso di andare al Bayern Monaco. Tra le motivazioni un gioco sicuramente più adatto alle caratteristiche di un difensore che, in Olanda, era abituato ad uno stile decisamente offensivo. Sembra, però, che l’avventura in Bundesliga non stia andando così bene con ilad avere la possibilità dire. LaPresseL’errore in amichevole, l’anticipo ...

