(Di domenica 14 agosto 2022) Giusto? Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Talento — Con l'Udinese il principino Charles ha ...

sportli26181512 : De Ketelaere ha già stregato San Siro. Un ingresso da... falso 10: De Ketelaere ha già stregato San Siro. Un ingres… - Gazzetta_it : De Ketelaere ha già stregato San Siro. Un ingresso da... falso 10 - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: De Ketelaere, buona la prima: belle movenze e ottima visione di gioco. E i tifosi sono già pazzi di lui... - gab72boa : RT @MilanNewsit: De Ketelaere, buona la prima: belle movenze e ottima visione di gioco. E i tifosi sono già pazzi di lui... - milansette : De Ketelaere, buona la prima: belle movenze e ottima visione di gioco. E i tifosi sono già pazzi di lui... #acmilan… -

I suoi numeri L'ingresso di Decon l'Udinese - minuto numero 71 - non è stato banale. La partita era in discesa, certo, ma proprio per quello sarebbe potuto teoricamente bastare il ...L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Seiabbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Seiabbonato Accedi