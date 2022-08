Dazn out: l’esordio della Serie A inizia male, lo streaming non funziona (Di domenica 14 agosto 2022) Così come accaduto diverse volte durante la scorsa stagione, anche nel campionato italiano di Serie A 2022/23 non mancano i malfunzionamenti. Questa sera, proprio mentre scendono in campo Salernitana, Roma, Spezia ed Empoli, Dazn non funziona. Il sito di streaming registra dei malfunzionamenti e in tantissimi in tutt’Italia non riescono a vedere le partite. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Così come accaduto diverse volte durante la scorsa stagione, anche nel campionato italiano diA 2022/23 non mancano i malmenti. Questa sera, proprio mentre scendono in campo Salernitana, Roma, Spezia ed Empoli,non. Il sito diregistra dei malmenti e in tantissimi in tutt’Italia non riescono a vedere le partite. L'articolo CalcioWeb.

