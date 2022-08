ilfattoblog : Dall’eterno presente siamo finiti nell’era del passato incombente -

Il Manifesto

... le sorprese sono sempre possibili The Donald è braccato'FBI:... in uncome Fabrizio ad Austerlitz. E per questa ......convinzione che quel "per sempre" possa davvero durare in. ...'altra ci fa intuire quanto possa essere sbagliato crederci ...l'unica cosa che ci resta da fare è imparare a vivere il,... Kyle Dixon e Michael Stein, passato come eterno presente Kyle Dixon e Michael Stein, passato come eterno presente