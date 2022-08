Dalla Francia – Tanguy Ndombele (Tottenham) si avvicina al Napoli (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 14:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Dopo un prestito di sei mesi all’Olympique Lyonnais (14 partite), Tanguy Ndombele (25, sotto contratto fino al 2025) lascerà nuovamente il Tottenham. Restano solo alcuni dettagli da definire – in particolare per quanto riguarda l’opzione di riscatto – tra Spurs e Napoli per un prestito stagionale dal centrocampista, come annunciato Dalla stampa inglese. Il nazionale francese (7 selezioni) ha convalidato l’idea di una partenza per l’Italia, mentre Antonio Conte non conta più su di lui a Londra. ” C’è la Coppa del Mondo in arrivo, e per questo molti giocatori vogliono giocare regolarmente,ha spiegato il tecnico italiano il 5 agosto. Ecco perché a volte è meglio che i giocatori e il club trovino ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 14:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Dopo un prestito di sei mesi all’Olympique Lyonnais (14 partite),(25, sotto contratto fino al 2025) lascerà nuovamente il. Restano solo alcuni dettagli da definire – in particolare per quanto riguarda l’opzione di riscatto – tra Spurs eper un prestito stagionale dal centrocampista, come annunciatostampa inglese. Il nazionale francese (7 selezioni) ha convalidato l’idea di una partenza per l’Italia, mentre Antonio Conte non conta più su di lui a Londra. ” C’è la Coppa del Mondo in arrivo, e per questo molti giocatori vogliono giocare regolarmente,ha spiegato il tecnico italiano il 5 agosto. Ecco perché a volte è meglio che i giocatori e il club trovino ...

