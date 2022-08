Da Schiavonea a Valencia | oggi l' esordio nella Liga di Gattuso con la Calabria nel cuore

(Di domenica 14 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

ETGazzetta : Da Schiavonea a #Valencia: oggi l'esordio di #Gattuso con la Calabria nel cuore -

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Casa. Quattro lettere che unite formano una parola dal significato apparentemente banale, legato all'edilizia. Per alcuni però, questa parola assume un significato ben diverso, perché 'casa' non è ...Oggi, è pronto a ripartire da. Dopo il deludente nono posto in classifica, il club ... Lui, calabrese doc, che da ragazzino sognava solo di fare il pescatore a. Poi, a un tratto la ... Corigliano Rossano vicino al "suo" Rino Gattuso. Il sindaco: "Ragazzo che parla con i fatti&qu