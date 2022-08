Da Paolo Cognetti alle passeggiate cullati dai versi della poetessa di montagna Antonia Pozzi. Tanti gli appuntamenti da non perdere fino a fine mese (Di domenica 14 agosto 2022) Ascoltare il racconto di un’ascesa al Monte Rosa dalla voce di chi l’impresa l’ha compiuta, farsi cullare dalle pagine di un monologo con lo sguardo che si perde sulla valle sottostante, scoprire le grandi vite degli autori con il sottofondo dell’acqua che scorre dalle vette. Monterosa racconta, la rassegna letteraria che da 5 anni anima le estati di Champoluc in Valle d’Aosta, da una serie di incontri in libreria è cresciuta fino a accogliere tutta la Val d’Ayas. Il programma è dei più vari così come lo sono i luoghi in cui avvengono gli incontri. «La nostra è una rassegna itinerante, per ogni incontro cerchiamo il luogo migliore» spiega Francesco Deambrogi, Presidente Associazione Monterosa racconta e ideatore della rassegna. «Anche i temi affrontati sono ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 agosto 2022) Ascoltare il racconto di un’ascesa al Monte Rosa dalla voce di chi l’impresa l’ha compiuta, farsi cullare dpagine di un monologo con lo sguardo che si perde sulla vsottostante, scoprire le grandi vite degli autori con il sottofondo dell’acqua che scorre dvette. Monterosa racconta, la rassegna letteraria che da 5 anni anima le estati di Champoluc in Vd’Aosta, da una serie di incontri in libreria è cresciutaa accogliere tutta la Val d’Ayas. Il programma è dei più vari così come lo sono i luoghi in cui avvengono gli incontri. «La nostra è una rassegna itinerante, per ogni incontro cerchiamo il luogo migliore» spiega Francesco Deambrogi, Presidente Associazione Monterosa racconta e ideatorerassegna. «Anche i temi affrontati sono ...

