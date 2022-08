Da Milano a Capo Nord in bici per aiutare il Banco Alimentare della Lombardia (Di domenica 14 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è conclusa l’avventura di Pietro Franzese, in bici fino a Capo Nord per il Banco Alimentare della Lombardia. Partito il 18 giugno da Piazza del Duomo a Milano, il ciclo-viaggiatore solitario ha percorso in scatto fisso 4.700 chilometri in quaranta giorni con nove di pausa. I numeri di un’impresa senza precedenti L’obiettivo era quello ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 14 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è conclusa l’avventura di Pietro Franzese, infino aper il. Partito il 18 giugno da Piazza del Duomo a, il ciclo-viaggiatore solitario ha percorso in scatto fisso 4.700 chilometri in quaranta giorni con nove di pausa. I numeri di un’impresa senza precedenti L’obiettivo era quello ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

