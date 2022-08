Crotone, ragazzo pestato dopo lite: lotta per la vita (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo bolognese è stato barbaramente picchiato a Crotone dopo una lite scaturita per futili motivi, e adesso lotta per la vita. “Un ragazzo di Bologna, Davide Ferrerio, è stato barbaramente picchiato a Crotone, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, e adesso lotta per la vita all’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro. L’aggressore è stato individuato e fermato dalla polizia; insieme a lui altre due donne, presenti durante la colluttazione, risulterebbero denunciate per favoreggiamento” afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Come istituzione, siamo pronti a costituirci parte civile, al fianco della famiglia di Davide, nei ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Unbolognese è stato barbaramente picchiato aunascaturita per futili motivi, e adessoper la. “Undi Bologna, Davide Ferrerio, è stato barbaramente picchiato a, in seguito ad unascaturita per futili motivi, e adessoper laall’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro. L’aggressore è stato individuato e fermato dalla polizia; insieme a lui altre due donne, presenti durante la colluttazione, risulterebbero denunciate per favoreggiamento” afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Come istituzione, siamo pronti a costituirci parte civile, al fianco della famiglia di Davide, nei ...

