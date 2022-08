Crollo Morandi | Mattarella | “Normativa dia risposte ai familiari” Il comitato sulla concessione | “Fa male | invece di stracciarla hanno pagato azionisti”

(Di domenica 14 agosto 2022) Un dramma che “segna la vita della Repubblica” dopo il quale servono “interventi adeguati a sostegno” delle famiglie dei morti, in particolare con unache “sappia darealle esigenze” espresse daiin questi anni. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergionel messaggio per il quarto anniversario deldel Ponte, a Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018, a causa del quale morirono 43 persone. Il capo dello Stato la definisce “una ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio” e rinnova ai“costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale”. E infine il pensiero aldeidelle ...

fattoquotidiano : Il crollo Disastro all’italiana. Quattro anni dopo. Il viadotto marciva mentre i profitti dei Benetton si moltiplic… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Quattro anni fa alle 11.36 crollava a Genova il viadotto del Polcevera, facendo 43 vittime. Oggi il pont… - fattoquotidiano : Genova: la promessa, all’indomani del crollo del Ponte Morandi, era quella di risollevare l’economia delle zone più… - ritadebernardin : RT @MarthaM86487222: #crollopontemorandi Il 14 agosto 2018 accadde la nostra 'tragedia'. Quella mattina pioveva a dirotto, fu un attimo: al… - caterina_manzi : RT @TeresaBellanova: 14 agosto 2018, il crollo del Ponte Morandi, uno schianto nel cuore dell'Italia, una tragedia che non doveva accadere.… -

' Oggi anniversario deldel ponte, una tragedia che ha colpito non solo Genova e la Liguria ma l'intero Paese '. Lo dichiara, attraverso una nota stampa, il direttivo della provincia di Savona di Grande ...Al momento non vediamo ancora cambiamenti che ci diano soddisfazione " a dirlo Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte, nel giorno dell'anniversario della tragedia.Roma, 14 ago. ''Provai e provo ancora tanto dolore e rabbia per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. E il mio abbraccio oggi è ancora più forte all ...Sotto un forte temporale, cedette uno strallo, un boato incredibile durante il nubifragio segnò per sempre la città di Genova e tutta l'Italia ...