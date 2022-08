Cristina Marino in bikini su Instagram: ritratto d’amore con Luca Argentero (Di domenica 14 agosto 2022) Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto la Sicilia per la loro vacanza estiva: stanno anche soggiornando in una delle strutture più prestigiose dell’isola, proprio in una villa privata. Tra tenerezze e amore, c’è spazio anche per qualche condivisione su Instagram: una foto in bikini, un ritratto della spiaggia e un selfie (pieno d’amore) tra marito e moglie, per una vacanza rilassante in piena regola all’insegna della famiglia. Cristina Marino e Luca Argentero, la vacanza in Sicilia Per Luca Argentero e Cristina Marino, l’estate sta continuando. Per la tappa in Sicilia, hanno optato per un soggiorno nel Rocco ... Leggi su dilei (Di domenica 14 agosto 2022)hanno scelto la Sicilia per la loro vacanza estiva: stanno anche soggiornando in una delle strutture più prestigiose dell’isola, proprio in una villa privata. Tra tenerezze e amore, c’è spazio anche per qualche condivisione su: una foto in, undella spiaggia e un selfie (pieno) tra marito e moglie, per una vacanza rilassante in piena regola all’insegna della famiglia., la vacanza in Sicilia Per, l’estate sta continuando. Per la tappa in Sicilia, hanno optato per un soggiorno nel Rocco ...

