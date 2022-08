Cristante regala i primi tre punti alla Roma, lo Spezia supera l’Empoli (Di domenica 14 agosto 2022) La prima giornata di Serie A regala emozioni intense. In attesa dei posticipi di domani le squadre di Serie A hanno regalato spettacolo, tra sfide intense, tensioni, gol, ammonizioni ed espulsioni. Questa sera è stato il turno della Roma di Mourinho e di Dybala che porta a casa i primi tre punti grazie alla rete di Cristante al 33?. La Salernitana nulla ha potuto per ribaltare il risultato e i giallorossi hanno ottenuto la prima vittoria della stagione. Vittoria anche per lo Spezia, che ha superato in casa l’Empoli, grazie al gol di Nzola al 36?. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022) La prima giornata di Serie Aemozioni intense. In attesa dei posticipi di domani le squadre di Serie A hannoto spettacolo, tra sfide intense, tensioni, gol, ammonizioni ed espulsioni. Questa sera è stato il turno delladi Mourinho e di Dybala che porta a casa itregrazierete dial 33?. La Salernitana nulla ha potuto per ribaltare il risultato e i giallorossi hanno ottenuto la prima vittoria della stagione. Vittoria anche per lo, che hato in casa, grazie al gol di Nzola al 36?. L'articolo CalcioWeb.

