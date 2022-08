Covid oggi Sardegna, 289 contagi e 3 morti: bollettino 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 289 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 3 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri), 130 (+2) quelli in area medica, mentre si registrano 3 decessi: un uomo di 77 e una donna di 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 289 i nuovidainsecondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 3. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri), 130 (+2) quelli in area medica, mentre si registrano 3 decessi: un uomo di 77 e una donna di 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

