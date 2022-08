Covid oggi Emilia, 1.610 contagi e 6 morti: bollettino 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.610 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. Sei i decessi nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.766.342 dosi; sul totale sono 3.797.929 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.948.592. Il conteggio ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.610 i nuovidainRomagna secondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%. Sei i decessi nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.766.342 dosi; sul totale sono 3.797.929 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.948.592. Il conteggio ...

