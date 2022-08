Covid: diario di bordo – Vi racconto la mia “positiva” esperienza (Di domenica 14 agosto 2022) L’esito di positività al Covid 19 ti apre il baratro: sei inevitabilmente spaventato e sconcertato. Non sai cosa ti aspetta. Come potresti pensare positivo? Bombardamenti dai media che non lasciano scampo e i più fragili precipitano… Giorno 1: non mi sento molto bene, ho trascorso una nottata strana. Mi sono svegliata alle 4 di notte vedendo Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 14 agosto 2022) L’esito di positività al19 ti apre il baratro: sei inevitabilmente spaventato e sconcertato. Non sai cosa ti aspetta. Come potresti pensare positivo? Bombardamenti dai media che non lasciano scampo e i più fragili precipitano… Giorno 1: non mi sento molto bene, ho trascorso una nottata strana. Mi sono svegliata alle 4 di notte vedendo Il Blog di Giò.

EcoAltoMolise : Il “Diario di Capracotta” racconta il ritorno alla normalità dopo il Covid - diario_non : RT @strange_days_82: Semplicemente un grande. Massima stima per il dott. Frajese.???????? #Frajese #Covid_19 #vaccini #coronavirus #ObbligoVacc… - RinoRizzardi : RT @Resistenza1967: DIARIO DAL GRUPPO DI CONTROLLO ??Stiamo bene ??COVID fatto e zero strascichi. ??Guariamo anche prima in caso di reinfezio… - jan84942688 : RT @Resistenza1967: DIARIO DAL GRUPPO DI CONTROLLO ??Stiamo bene ??COVID fatto e zero strascichi. ??Guariamo anche prima in caso di reinfezio… - soteros1 : RT @Resistenza1967: DIARIO DAL GRUPPO DI CONTROLLO ??Stiamo bene ??COVID fatto e zero strascichi. ??Guariamo anche prima in caso di reinfezio… -