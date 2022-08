Covid | 19 457 nuovi casi e 78 decessi nelle ultime 24 ore

(Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 19.457 idi Coronavirus in Italia, su un totale di 131.302 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 78 i morti, che portano il totale delle persone decedute perda inizio pandemia a quota 174.060. I ricoverati con sintomi sono 7.543, dei quali 298 in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri.(ITALPRESS).

