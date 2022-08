Cosa ha fatto Elia Viviani | oro su pista dopo aver corso 209 km su strada! Uomo di ferro!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022)ha realizzato un’impresa senza precedenti, laureandosi campione d’Europa nell’Eliminazione agli Europei di ciclismo sua Monaco di Baviera, il tuttosolo poche ore prima la prova in linea su strada di 209 km! L’ANTEInizialmente era previsto che il veronese prendesse parte alla gara in cui lo sanno si laureò campione del mondo e nella quale, come si è visto, non ha praticamente rivali. Venerdì 12 agosto, tuttavia, è arrivato il forfait di Giacomo Nizzolo per la prova su strada: il ct Daniele Bennati ha deciso di sostituire il brianzolo proprio con, il quale chiaramente ha risposto ‘presente’. Per l’Eliminazione odierna era stato dunque iscritto Michele Scartezzini. LA VOGLIA DI ...