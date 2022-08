Coronavirus | 78 morti e 19 457 nuovi casi Il tasso di positività sale al 14 | 8% +1 | 4%

(Di domenica 14 agosto 2022) Il bollettino del 14 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati segnalati 19.457contagi da, che portano a 877.570 il numero di persone attualmente positive nel Paese e a 21.499.531 itotali dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 78decessi (ieri erano stati 129).così a 174.060 il totale delle vittime legate al Covid-19. La situazione negli ospedali Nei reparti di terapia intensiva si trovano attualmente 298 pazienti, 30 dei quali hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Sono invece 7.543 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali d’Italia. Ad oggi, 869.729 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre arriva a ...

Nelle ultime 24 ore sono stati 19.457 i nuovi casi diregistrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.787 . Diminuiscono i tamponi ... Sono 78 i(compreso qualche riconteggio), 7 i ...Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.794.843 casi di positività, 1.610 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.178 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.(Adnkronos) – Sono 19.457 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Sono 1.567 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.106 tamponi processati. Ieri erano 2.087. Il tasso di positività è al 14%, […] ...