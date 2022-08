Contratto scuola, sarà il prossimo governo a chiudere la trattativa: 300 euro la richiesta dei sindacati, l’esecutivo punta a 120 euro lordi (Di domenica 14 agosto 2022) sarà il prossimo governo che uscirà dalle elezioni del 25 settembre a chiudere la trattativa per il rinnovo del Contratto. La Legge di Bilancio che l'esecutivo dovrà varare sarà almeno di 25 miliardi e dovrà contenere anche i costi per il rinnovo del Contratto per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 agosto 2022)ilche uscirà dalle elezioni del 25 settembre alaper il rinnovo del. La Legge di Bilancio che l'esecutivo dovrà vararealmeno di 25 miliardi e dovrà contenere anche i costi per il rinnovo delper il personale scolastico. L'articolo .

