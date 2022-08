Continuano le attività dell’amministrazione Melucci in favore dei nostri amici animali | per garantire loro salute e benessere

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 14 agosto 2022) L’assessore all’Ambiente e alla Qualità della Vita, Laura Di Santo, ha coordinato una visita ispettiva realizzata in villa Peripato da Gianni De Vincentiis, presidente del Wwf Taranto, e da Patrizio Fontana, veterinario e ornitologo, nonché direttore sanitario del Centro di RecuperoSelvatici (C.R.A.S.) di Manduria, una struttura realizzata cella cittadina messapica dal Wwf Italia che ha lo scopo di recuperareferiti o in difficoltà per curarli e, laddove possibile, rimetterli in libertà. «Nella visita ispettiva i due esperti, che ringrazio per la collaborazione – ha annunciato l’Assessore all’Ambiente e alla Qualità della vita Laura Di Santo – hanno riscontrato alcune problematiche relative agliospitati in villa Peripato, tra questi i pavoni e le pavoncelle nelle voliere e le oche nella piscina; pertanto ho ...