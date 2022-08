Conte prenota 18 seggi per i suoi, la mossa a sorpresa che fa ribollire il Movimento: la minaccia del ricorso in tribunale (Di domenica 14 agosto 2022) A due giorni dalla data del voto per le Parlamentarie, nelle chat M5s torna a ribollire il nervosismo contro Giuseppe Conte e la sua decisione di inserire nella votazione anche un «listino del Presidente». Nella votazione fissata per martedì 16 agosto sulla piattaforma SkyVote, gli iscritti «sono chiamati a votare, tramite consultazione int rete, anche la proposta del presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali». Come riporta il Corriere della Sera, si tratta praticamente della facoltà del capo politico del Movimento di ritagliare uno spazio per 18 candidati, di cui 12 per la Camera e 6 per il Senato, «selezionati anche tra coloro che hanno già prodotto la propria ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) A due giorni dalla data del voto per le Parlamentarie, nelle chat M5s torna ail nervosismo contro Giuseppee la sua decisione di inserire nella votazione anche un «listino del Presidente». Nella votazione fissata per martedì 16 agosto sulla piattaforma SkyVote, gli iscritti «sono chiamati a votare, tramite consultazione int rete, anche la proposta del presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali». Come riporta il Corriere della Sera, si tratta praticamente della facoltà del capo politico deldi ritagliare uno spazio per 18 candidati, di cui 12 per la Camera e 6 per il Senato, «selezionati anche tra coloro che hanno già prodotto la propria ...

