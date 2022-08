Concorso straordinario bis, assunzioni. Scelta provincia e scuole su Istanze online: conseguenze per rinuncia o mancata indicazione sedi (Di domenica 14 agosto 2022) Le domande per il Concorso straordinario bis sono state presentate entro il 16 giugno scorso. Formazione graduatoria di merito e modalità attribuzione contratto a tempo determinato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 agosto 2022) Le domande per ilbis sono state presentate entro il 16 giugno scorso. Formazione graduatoria di merito e modalità attribuzione contratto a tempo determinato. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, assunzioni. Scelta provincia e scuole su Istanze online: conseguenze per rinuncia o man… - scuolainforma : Concorso straordinario bis, chiarimenti su rinuncia e assegnazione d’ufficio - scuolainforma : Concorso straordinario bis, avviso su avvio procedura assunzioni docenti (NOTA del 12 agosto) - ProDocente : Concorso straordinario bis, AL VIA LE ASSUNZIONI. Date e convocati, posti disponibili - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, AL VIA LE ASSUNZIONI. Date e convocati, posti disponibili -