“Complimenti | che fisico” Benedetta Parodi | lo spacco si apre proprio lì | visione da sogno – FOTO

(Di domenica 14 agosto 2022)ha sorpreso tutti i suoi followers pubblicando uno scatto spettacolare su Instagram: losilì..è una conduttrice famosissima in Italia: la nativa di Alessandria a raggiunto la popolarità guidando trasmissioni che trattano la cucina. Si segnalano, ad esempio, ‘I menù di’ e ‘Bake off Italia’. In Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

matteosalvinimi : Complimenti agli uomini e alle donne in divisa che hanno fermato il folle anche con l’utilizzo del taser (strumento… - gualtierieurope : Complimenti al Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di #RomaCapitale che, grazie ad accurate inda… - makkox : dopo la lettera di complimenti di Mattarella è la seconda più grande soddisfazione della mia vita: la card di Salvi… - MaglieriVito : @AnnalisaNocera1 Complimenti Giorgia,sei fortunata ad essere statale,una ragazza che lavorava alle pulizie x coopse… - ibaneziano : RT @Adoir8_: che esplosività Falcone complimenti ???? -

Il Manifesto

Questo il suo commento a Dazn: "Devo fare iai ragazzi. E' stata una settimana difficile: abbiamo adattato dei nuovinon dovevano giocare, abbiamo creato molto e meritato di vincere. ...anche a questo pubblico meravigliosoci ha sempre sostenuto. Prestazione buona e di buon auspicio anche per il futuro vistoavevamo in campo tanti esordienti. Occorre costruire un'... «Complimenti a chi ha tagliato il collo del diavolo col rasoio» | il manifesto L'allenatore: "Avevamo tante defezioni, andare subito in svantaggio non è stato facile. Faccio i complimenti ai ragazzi. La prestazione c'è stata. Il pubblico Meraviglioso" ...Il tecnico granata: "Sono molto soddisfatto, ma ancora c'è da migliorare, specie in fase difensiva. Lukic Ha fatto un gesto clamoroso e grave" ...