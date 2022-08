Colpita da una serranda staccatasi da un edificio, turista italiana muore in Francia (Di domenica 14 agosto 2022) Un giovane italiana e’ morta ieri a Briancon, in Francia, dopo essere stata Colpita da una serranda staccatasi da un edificio. Lo riportano i media locali. Secondo le prime informazioni, giunte da persone che la conoscevano, dovrebbe trattarsi di una torinese di 26 anni. La ragazza, sempre secondo quanto riportato dai media locali, dopo una serata al ristorante con amici stava percorrendo la strada chiamata ‘Grand Rue’, situata nella citta’ vecchia. La saracinesca si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano. La giovane e’ morta nell’ambulanza che la stava trasportando in ospedale. L’autorita’ giudiziaria di Gap ha aperto un’inchiesta per il reato di “omicidio involontario”. L’italiana morta a Briancon e’ Carlotta Grippaldi, 26 anni, laureata in economia e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Un giovanee’ morta ieri a Briancon, in, dopo essere statada unada un. Lo riportano i media locali. Secondo le prime informazioni, giunte da persone che la conoscevano, dovrebbe trattarsi di una torinese di 26 anni. La ragazza, sempre secondo quanto riportato dai media locali, dopo una serata al ristorante con amici stava percorrendo la strada chiamata ‘Grand Rue’, situata nella citta’ vecchia. La saracinesca si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano. La giovane e’ morta nell’ambulanza che la stava trasportando in ospedale. L’autorita’ giudiziaria di Gap ha aperto un’inchiesta per il reato di “omicidio involontario”. L’morta a Briancon e’ Carlotta Grippaldi, 26 anni, laureata in economia e ...

