Ciclismo su pista | trauma cranico e frattura della clavicola destra per Letizia Paternoster

Dopo lo spavento della bruttissima caduta nella gara a eliminazione di Ciclismo su pista agli Europei di Monaco 2022, arriva il responso degli esami a cui si è sottoposta Letizia Paternoster: la campionessa azzurra ha riportato un trauma cranico commotivo e la frattura della clavicola destra. Dalla FederCiclismo erano arrivate già ieri rassicurazioni sulle condizioni di Paternoster, che era cosciente e riconosceva i presenti, salvo non ricordare cosa fosse accaduto.

