Ciclismo su pista, medagliere Europei 2022: Italia quarta dopo l'oro di Viviani (Di domenica 14 agosto 2022) Gli Europei di Ciclismo su pista 2022 andranno in scena dall'11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L'Italia spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito il medagliere della rassegna continentale. medagliere Europei Ciclismo SU pista 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 5 3 0 8 2. Francia 3 1 3 7 3. Belgio 2 1 1 4 4. Italia 1 3 3 7 5. Paesi Bassi 1 1 2 4 6. Norvegia 1 0 0 1 6. Portogallo 1 0 0 1 8. Gran Bretagna 0 3 2 5 9. Danimarca 0 1 0 1 9. Ucraina 0 1 0 1 11. Polonia 0 0 3 3

