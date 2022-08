Ciclismo | pagelle Europei 2022 | Jakobsen n 1 | Italia impalpabile come da pronostico

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022)Fabio, voto 10: era il più atteso, era il grande favorito e non ha tradito le aspettative. È lui il numero uno degli sprint mondiali. Successo meritatissimo, a due anni dalla spaventosa caduta al Giro di Polonia. Il neerlandese ha sconfitto tutti gli incubi ed è tornato più forte di prima, ora potrà sfoggiare la maglia continentale per tutta la stagione. Arnaud Démare, voto 8: la Francia anticipa il proprio lavoro, si mette al comando negli ultimi dieci chilometri e forse non ne ha nel finale per trasportare fuori al meglio il proprio velocista. L’esperto transalpino però trova la ruota giusta, ci prova, ma deve accontentarsi della piazza d’onore. Tim Merlier, voto 7,5: fresco di passaggio alla Quick-Step Alpha Vinyl Team, dove l’anno prossimo si troverà proprio ...