Ciclismo | Fabio Jakobsen è il migliore in volata | vince gli Europei davanti a Démare e Merlier Settimo Viviani | nono Dainese

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) Come previsto, si interrompe il dominio italiano aglidisu strada nella prova in linea: dopo quattro successi di fila del Bel Paese infatti, sul gradino più alto del podio in quel di Monaco di Baviera sale. Vittoria meritatissima per il velocista neerlandese, il più forte al mondo sui percorsi piatti, devastante con la sua velocità di punta. Pronti, via ed è andata via la fuga di giornata. Due uomini all’attacco, due passisti di gran qualità: Silvan Dillier (Svizzera) e Lukas Pöstlberger (Austria). Le squadre dei velocisti però non hanno lasciato troppo spazio, con un paio di minuti, al massimo tre, gestendo bene la situazione con il passare dei chilometri. L’unico cambio di scenario a metà gara è arrivato grazie a Matteo Trentin: l’azzurro ha provato ad allungare sullo strappo di ...