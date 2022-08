Ciclismo, Fabio Jakobsen dopo il successo agli Europei: “Ci siamo mossi nel finale, Van Poppel tra i migliori ultimi uomini” (Di domenica 14 agosto 2022) Come da pronostico, è Fabio Jakobsen il nuovo campione europeo di Ciclismo su strada. Il velocista olandese della Quick Step-Alpha Vinyl si è imposto in una volata regale sul traguardo di Monaco di Baviera, battendo l’altro favorito della vigilia Arnaud Demare (Francia) e Tim Merlier (Belgio), che chiude il podio con il terzo posto. Il velocista olandese è raggiante mentre viene intervistato a caldo subito dopo il successo: “Tutto è andato nel migliore nei modi, sapevamo di avere una squadra molto forte quest’oggi. Ci siamo voluti muovere nell’ultimo giro, abbiamo deciso di adottare questa tattica“. L’Olanda è infatti entrata in azione soltanto negli ultimi 15 chilometri, risparmiando energie. Ciclismo: Fabio Jakobsen ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Come da pronostico, èil nuovo campione europeo disu strada. Il velocista olandese della Quick Step-Alpha Vinyl si è imposto in una volata regale sul traguardo di Monaco di Baviera, battendo l’altro favorito della vigilia Arnaud Demare (Francia) e Tim Merlier (Belgio), che chiude il podio con il terzo posto. Il velocista olandese è raggiante mentre viene intervistato a caldo subitoil: “Tutto è andato nel migliore nei modi, sapevamo di avere una squadra molto forte quest’oggi. Civoluti muovere nell’ultimo giro, abbiamo deciso di adottare questa tattica“. L’Olanda è infatti entrata in azione soltanto negli15 chilometri, risparmiando energie....

