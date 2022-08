Ciclismo | Europei pista | Viviani oro nell' eliminazione**

(Di domenica 14 agosto 2022) Monaco, 14 ago. - (Adnkronos) - Impresa di Eliache poche ore dopo il settimo postoa prova in linea su strada e 209 km percorsi conquista la medaglia d'oro'eliminazione suai campionatidi ciclismo di Monaco di Baviera. Il 32enne veneto, campione mondiale della specialità, domina in lungo e in largo il secondo titolo continentale. A completare il podio il tedesco Theo Reinhardt e il belga Jules Hesters.

