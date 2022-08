“Ci ha lasciati”. Cinema in lutto, l’attrice si è spenta a 49 anni: l’annuncio della famiglia (Di domenica 14 agosto 2022) lutto nel mondo del Cinema. La celebre attrice chiude per sempre i suoi occhi a soli 49 anni dopo aver lottato per lungo tempo contro il tumore. Tanti i ruoli interpretati soprattutto nelle soap opera di successo che hanno entusiasmato numerosissimi telespettatori. E sarebbe stata l’attrice stessa a parlare della sua malattia attraverso i social. Robyn Griggs muore a 49 anni dopo la dura lotta contro il tumore durata due lunghi anni. La notizia della dolorosa perdita è apparsa sulla pagina Facebook ufficiale riferita all’artista. Purtroppo la situazione clinica è andata peggiorando inesorabilmente. Di recente l’attrice aveva confessato nuovi quattro tumori. Robyn Griggs muore a 49 anni dopo la dura lotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 agosto 2022)nel mondo del. La celebre attrice chiude per sempre i suoi occhi a soli 49dopo aver lottato per lungo tempo contro il tumore. Tanti i ruoli interpretati soprattutto nelle soap opera di successo che hanno entusiasmato numerosissimi telespettatori. E sarebbe statastessa a parlaresua malattia attraverso i social. Robyn Griggs muore a 49dopo la dura lotta contro il tumore durata due lunghi. La notiziadolorosa perdita è apparsa sulla pagina Facebook ufficiale riferita all’artista. Purtroppo la situazione clinica è andata peggiorando inesorabilmente. Di recenteaveva confessato nuovi quattro tumori. Robyn Griggs muore a 49dopo la dura lotta ...

