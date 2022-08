Chiesa in fiamme per un corto circuito in Egitto: almeno 41 morti (Di domenica 14 agosto 2022) Decine di persone sono morte in un incendio verificatosi in una Chiesa nella città di Giza, in Egitto. Secondo le prime informazioni dei media locali, che cita il ministero della Salute, 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Questi ultimi sono stati portati in ospedale. La Chiesa di fede copta in cui è divampato l’incendio è quella di Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba nel nord di Giza. Il distretto fa parte dell’area metropolitana del Grande Cairo. Stando alle informazioni, il rogo è divampato mentre era in corso la funzione e alla sua origini ci sarebbe un cortocircuito elettrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Decine di persone sono morte in un incendio verificatosi in unanella città di Giza, in. Secondo le prime informazioni dei media locali, che cita il ministero della Salute, 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Questi ultimi sono stati portati in ospedale. Ladi fede copta in cui è divampato l’incendio è quella di Abu Sefein, nel quartiere densamente popolato di Imbaba nel nord di Giza. Il distretto fa parte dell’area metropolitana del Grande Cairo. Stando alle informazioni, il rogo è divampato mentre era in corso la funzione e alla sua origini ci sarebbe unelettrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

