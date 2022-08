Chi è Cristiano Iovino, l’uomo al centro del gossip su Ilary Blasi e Totti (Di domenica 14 agosto 2022) Chi è Cristian Iovino e perché il suo nome compare nel bel mezzo del gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti? Personal trainer noto alla cronaca rosa, Cristian Iovino secondo alcune fonti sarebbe entrato nella vita della conduttrice già prima che Noemi Bocchi entrasse in quella dell’ex Capitano della Roma. Cristiano Iovino al centro del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 agosto 2022) Chi è Cristiane perché il suo nome compare nel bel mezzo delsue Francesco? Personal trainer noto alla cronaca rosa, Cristiansecondo alcune fonti sarebbe entrato nella vita della conduttrice già prima che Noemi Bocchi entrasse in quella dell’ex Capitano della Roma.aldel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AnnalisaChirico : Nell’Occidente dove Salman Rushdie rischia la vita in nome della libertà di espressione dobbiamo chiederci perché l… - MalagniniNico : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 13.08.2022 Cristiano è in stallo da una tata, ha già iniziato le terapie ma purtroppo non riesce a stare in piedi.… - Cristiano_B_C : RT @Antonella_O_O: #DallaParteGiusta c'è anche chi, con elevata onestà intellettuale riconosce i meriti (oltre ai difetti ??) di @GiuseppeCo… - fanpage : Spunta un nuovo nome nella valanga di indiscrezioni sui motivi della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary… - blogtivvu : Chi è Cristiano Iovino, l’uomo al centro del gossip su Ilary Blasi e Totti #totti #ilaryblasi -