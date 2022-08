Chelsea Tottenham, spettacolare gol al volo di Koulibaly – VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) Kalidou Koulibaly ha realizzato uno spettacolare gol al volo su calcio d’angolo, sbloccando la sfida tra Chelsea e Tottenham Non poteva scegliere modo più spettacolare Koulibaly per realizzare il suo primo gol in Premier League. Koulibaly si presenta così allo Stamford Bridge.pic.twitter.com/exlqhGn1jO— Francesco Galardo (@Francesclol) August 14, 2022 L’ex difensore del Napoli ha sbloccato la supersfida tra Chelsea e Tottenham con uno spettacolare destro al volo su calcio d’angolo battuto da Cucurella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Kalidouha realizzato unogol alsu calcio d’angolo, sbloccando la sfida traNon poteva scegliere modo piùper realizzare il suo primo gol in Premier League.si presenta così allo Stamford Bridge.pic.twitter.com/exlqhGn1jO— Francesco Galardo (@Francesclol) August 14, 2022 L’ex difensore del Napoli ha sbloccato la supersfida tracon unodestro alsu calcio d’angolo battuto da Cucurella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

