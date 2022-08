Chelsea-Tottenham, le formazioni ufficiali: fuori Perisic (Di domenica 14 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Chelsea e Tottenham, derby londinese e match clou della seconda giornata di Premier League. I Blues sono partiti col piede giusto vincendo di misura sul campo dell’Everton grazie a un rigore trasformato da Jorginho, seppur senza incantare sul piano del gioco. La squadra di Tuchel è tra le pretendenti al titolo, obiettivo sfumato nella scorsa stagione chiusa al terzo posto alle spalle delle inarrivabili Liverpool e Manchester City. Il derby odierno è il numero 174: bilancio favorevole al Chelsea con 77 vittorie, 42 pareggi e 54 sconfitte. I Blues sono imbattuti contro gli Spurs da sei partite tra campionato e Coppa di Lega con cinque successi e un pareggio. Inoltre sono avanti anche nel computo dei gol segnati: 297 contro 215. Il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 14 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, derby londinese e match clou della seconda giornata di Premier League. I Blues sono partiti col piede giusto vincendo di misura sul campo dell’Everton grazie a un rigore trasformato da Jorginho, seppur senza incantare sul piano del gioco. La squadra di Tuchel è tra le pretendenti al titolo, obiettivo sfumato nella scorsa stagione chiusa al terzo posto alle spalle delle inarrivabili Liverpool e Manchester City. Il derby odierno è il numero 174: bilancio favorevole alcon 77 vittorie, 42 pareggi e 54 sconfitte. I Blues sono imbattuti contro gli Spurs da sei partite tra campionato e Coppa di Lega con cinque successi e un pareggio. Inoltre sono avanti anche nel computo dei gol segnati: 297 contro 215. Il ...

